Reprodução/Record A apresentadora propôs que o ator crie um perfil na plataforma de conteúdo adulto

Na última quarta-feira (20), Rachel Sheherazade e André Gonçalves se reencontraram na festa de encerramento de A Fazenda 15 e comentaram sobre o nu frontal acidental do ator. Em outubro, durante o confinamento do reality show da Record, o artista se esqueceu que estava dormindo sem roupas e, ao levantar, teve seu órgão genital exposto pelas câmeras. O vídeo do momento viralizou nas redes sociais e a apresentadora não perdeu tempo e o aconselhou a abrir uma conta no OnlyFans.





"Você vai saber, mas está tudo bem. O mundo não acabou, não. Só se preocupa que você é muito amado, Jaque é muito amada e é isso que importa", disse Rachel. "Você soube que eu tirei a roupa?", questionou André.



"Gente do céu, foi, apareceu, virou meme. Gente, não posso falar. É, apareceu, deu lance. Vai abrir um OnlyFans quando sair daqui", respondeu. "Para! É sério?", perguntou.



"Faz um OnlyFans, amigo. Apareceu que seu pau é desse tamanho, cabeludo, cheio de cabelo, parece. Tem que depilar, amigo! Vai no banheiro e faz assim. Danielle [Winits] lhe ama", opinou Kally. "Não dá spoiler, não pode falar", concluiu a apresentadora.



*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko