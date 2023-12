Reprodução/Instagram As duas cantoras lançarão uma música juntas no próximo ano

Após Melody ser "desconvidada" do evento Ensaios da Anitta, os fãs das cantoras já podem comemorar. As duas estão planejando lançar uma música para ser hit do carnaval do próximo ano.

De acordo com Arthur Pires, apresentador do Mulheres, da TV Gazeta, e do podcast Não é Nada Pessoal, as artistas já estão planejando o lançamento.

Querem uma fofoca sobre Melody e Anitta? Soube que o próximo lançamento da Melody será dia 06 de janeiro, mesmo dia do ensaio da Anitta! As duas estão planejando lançar uma música para ser hit do carnaval 2024. Sim, é isso mesmo: Anitta feat. Melody. — Arthur Pires (@arthuraiquemeda) December 22, 2023





Vale lembrar que os fãs das duas foram à loucura ao descobrirem que elas se encontrariam no evento promovido por Anitta. Entretanto, Melody foi "desconvidada" por ser menor de idade e não poder entrar no local em que servirão bebida alcóolica.

“Informamos que a participação da cantora Melody no evento em Salvador, no dia 6 de janeiro, foi cancelada. Esta decisão foi tomada devido a questões legais em eventos atrelados a bebidas alcoólicas (...) As participantes dos artistas Dilsinho e Solange Almeida, conforme já anunciado para a mesma data, acontecerão normalmente", informou a nota.

*Texto de Júlia Wasko

