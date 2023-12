Divulgação O documentário será exibido logo após o reality show da Globo

A série documental com os bastidores da vida pessoal e profissional de Xuxa Meneghel será exibida na Globo a partir do dia 8 de janeiro, justamente quando começa a nova temporada do Big Brother Brasil. A produção biográfica vai ao ar logo após a estreia do reality show apresentado por Tadeu Schmidt.





A informação foi confirmada pela emissora em comunicado à imprensa. "Esse documentário foi não só um divisor de águas como está sendo. É a minha história, minhas conquistas e minha vida. Que bom que estou viva para reviver tudo junto com o público agora na TV Globo", explicou Xuxa.

O primeiro episódio da produção já havia sido exibido na íntegra no dia 31 de julho, na Tela Quente, como estratégia para fisgar o público. A série, dirigida por Pedro Bial, será transmitida entre os dias 8 e 11 de janeiro na Globo.

"Este projeto é uma constatação de uma carreira sólida, com altos e baixos, mas com mais altos do que baixos. Descrevo como um raio X e uma grande homenagem em vida", acrescentou.

A ideia de usar o documentário de Xuxa para entrar na sequência do reality show é fisgar uma parcela da audiência do sofá que não costuma dar atenção ao jogo em seus primeiros dias --que normalmente são mais fracos pelo fato de não haver polêmicas ou discussões.

Como a produção do Globoplay teve uma excelente repercussão na web e figurou entre as mais vistas da plataforma por semanas, a expectativa da emissora é que o sucesso se repita na TV aberta.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko