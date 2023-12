Reprodução A despedida do apresentador da emissora foi feita de forma simples





Em comunicado enviado à imprensa, a Record acaba de confirmar que Cesar Filho deixou o elenco da emissora após nove anos no comando do Hoje em Dia. O apresentador engatou uma negociação com o SBT ainda em outubro, e assim que a rede de Edir Macedo tomou conhecimento por esta modesta coluna, fez de tudo para garantir a renovação do contrato, que acabou não acontecendo.







"A Record informa que, nesta sexta-feira (22/12), Cesar Filho deixa a emissora e o comando do Hoje em Dia. Em comum acordo entre as partes, o contrato do apresentador será encerrado em 31 de dezembro", diz parte do comunicado.

Foi esta modesta coluna quem noticiou em primeira mão a existência de negociações entre Cesar e o SBT. Na ocasião, ele logo tratou de desmentir e afirmar que estava feliz na Record e não fazia planos de deixar a emissora. Mas como o tempo é o senhor da razão, eis que em dois meses o discurso mudou e agora veio a concretização de sua saída.



Neste meio tempo, a Record fez de tudo para mantê-lo em seu elenco. Ofereceu aumento de salário, redução da carga horária de trabalho, mudança de programa... mas Cesar já estava convencido de que retornar ao SBT seria a melhor solução e recusou todas as tentativas da emissora.

"A partir de terça-feira (26/12), o jornalista Celso Zucatelli se junta a Ana Hickmann, Renata Alves e Ticiane Pinheiro no comando do Hoje em Dia, exibido de segunda a sexta, às 10 da manhã. Agradecemos ao Cesar Filho por todo seu profissionalismo e pela parceria nestes nove anos em que apresentou os programas Hoje em Dia e Aeroporto: Área Restrita, e desejamos sucesso em seus projetos futuros", encerra a nota da Record.

Ainda nesta sexta-feira (22), a despedida de César Filho do Hoje em Dia surpreendeu o público. O apresentador não comentou sobre sua saída e mandou um único recado: "A gente se vê".

Apesar disso, durante a transição do Fala Brasil para o início do Hoje em Dia, o âncora Eduardo Ribeiro desejou sucesso e saúde ao apresentador.

"Inclusive, meu amigo, nosso coração pertence a você. Saúde e sucesso sempre", disparou. "O meu também a vocês. Um beijo enorme. Um final de semana abençoado. Uma linda noite de Natal pra vocês e todos os familiares. Beijos e até breve, se Deus quiser", respondeu.