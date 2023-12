Reprodução O ator tirou dúvida de internautas em relação à personagem

Nesta quarta-feira (21), Bruno Matos, intérprete de Blogueirinha, usou suas redes sociais para comentar sobre uma reportagem em que é apontado como a quarta drag queen mais seguida do mundo. O ator afirmou que não considera sua criação como uma drag e sim um personagem: "Acho que precisa ter muito mais talento".



De acordo com o a revista norte-americana Out, Blogueirinha possui 3,9 milhões de seguidores e só perde para RuPaul (4,7 milhões), Gloria Groove (5 milhões) e Pabllo Vittar (12,5 milhões).

Entretanto, Bruno Matos questionou o motivo de estar na lista. "Saiu num site gringo que eu era a quarta drag mais seguida do mundo. Na semana passada ou retrasada, tinha saído que eu era uma das drags mais influentes do mundo. E aí ficou o questionamento se eu era drag ou não", disse.

"Porque muita gente me vê como um personagem, tem outras pessoas que me veem como drag. E bem no início da minha carreira, também, já tinha esse questionamento, se era drag ou se era personagem. Para mim, sempre foi personagem", acrescentou.

"Antigamente, eu achava que era ator e tal. Não que eu não ache hoje, porque eu sei que eu estudei pra ser ator. Mas eu trabalho com internet, não trabalho num cinema, numa televisão, exercendo a profissão de ator (...) Mas eu nunca me considerei drag porque acho que tem que ter muito mais talento, pelo menos no que a gente espera de uma drag. Eu tampouco sei colar lace, sei fazer maquiagem, só faço o básico. As minhas inspirações também, não tem uma drag em que eu me inspire", admitiu.

"Eu sei que tem rolado essa discussão no Twitter, se sou ou não sou, por isso que eu vim falar pra vocês que eu não acho que eu seja. Mas eu entendo que muita gente acha, porque tem pessoas que pensam: 'Ah, colocou peruca é drag'. Acho que [a Blogueirinha] seria um transformista, talvez, eu não sei. Comentam aí o que vocês acham, mas eu não considero [que ela seja drag], pelo menos", concluiu.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko