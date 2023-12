Divulgação O narrador apresentará um novo projeto na emissora

Após um ano aposentado, Galvão Bueno retornará à Globo em breve para comandar um novo projeto. O ex-narrador deu uma pausa em sua carreira na emissora em dezembro do ano passado, mas agora estará à frente de um programa transmitido na emissora, além do Multishow e SporTV.



"Estou me reinventando de novo no entretenimento da Globo aberta (...) Então, um ano que vem cheio, mas não é narrando futebol, não é no esporte. Ah, eu vou falar... É um reality multiplataforma", revelou no podcast Denilson Show.

"Vai ficar passando. A ideia é que o vencedor não leve grana como nos outros realities, mas ganhe um contrato de narrador com a Globo (...) Isso deve ser maio e junho, já que depois vem os Jogos Olímpicos de Paris. Mas antes vamos fazer outra coisa muito bacana, a ideia é que se chame Voz da Emoção, mas não está registrado ainda", acrescentou.

"Ô Globo, vocês demoraram pra registrar, eu já falei! É um negócio bacana, contar histórias de pessoas que tiveram imensas dificuldades na vida e que chegaram a um ponto de vitória", concluiu.

O ex-locutor ainda garantiu que vai às Olimpíadas na França: "E isso já era um acerto antes de eu parar, era de participar da cerimônia de abertura, pois só eu fiz desde 1984 quando a Globo fez a primeira transmissão completa".

*Texto de Júlia Wasko

