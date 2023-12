Reprodução/Instagram A criadora de conteúdo adulto se defendeu das acusações

Gizem Bagdacicek foi presa na Turquia após vir à tona uma série de imagens explícitas suas. A modelo de 25 anos defendeu-se das acusações e garantiu que as fotos foram feitas para seus 160 clientes da plataforma de conteúdo adulto OnlyFans, mas que algum dos fãs vazou nas redes sociais.





Com mais de 359 mil seguidores no Instagram, a influencer alegou ter produzido as imagens sob encomenda dos assinantes de sua conta, mas que um deles vazou o conteúdo na internet sem sua autorização.

"Abri uma conta em uma plataforma de mídia social há cerca de seis meses. Essa plataforma é onde os usuários se tornam membros pagos usando suas credenciais públicas e seguem os titulares de suas contas pagando uma taxa", explicou.

"Esta plataforma não aceita usuários menores de 18 anos. Compartilhei minhas imagens pornográficas com aproximadamente 160 seguidores. As imagens de nudez e pornografia pertencem a mim. No entanto, compartilhei essas imagens com apenas 160 dos meus seguidores", acrescentou.

De acordo com o jornal britânico Daily Star, o OnlyFans está inclusive banido do país desde o junho deste ano devido os conteúdos pornográficos.

Além disso, segundo a imprensa internacional, Bagdacicek foi liberada, mas seu caso segue sob investigação. A modelo também estaria atrás de agir legalmente contra os responsáveis pelo vazamento das fotos.

*Texto de Júlia Wasko

