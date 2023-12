Reprodução Hudson Mendes confessa que o casamento entre ele e Carol Novaes em Casamento às Cegas foi uma farsa

Nessa quarta-feira (20), Hudson Mendes, participante do reality Casamento às Cegas, da Netflix, anunciou no Stories de seu Instagram que "o momento da verdade" havia chegado e que contaria "tudo o que realmente aconteceu nesse 'casamento' e sua opinião" sobre o casório com Carol Novaes no programa. Em uma sequência de vídeos, o influenciador confessou que os dois combinaram de se casar após a advogada propor que "encenassem como um casal perfeito para bombar e conseguir trabalhos".

"Sim, meu casamento foi uma farsa. Tudo mentira. A gente enganou todo mundo. E tudo começou quando a atriz [se referindo à Carol] me fez uma proposta de combinarmos algo e eu aceitei", disse ele, que decidiu expor o combinado porque cansou de "ouvir e ler besteiras", inclusive de Carol, e que "já deu muito palco pra ela".

Hudson admitiu que os sentimentos foram reais até a dinâmica das cabines no reality. Mas após conviver com Carol, viu que a advogada não era a mulher para ele e decidiu colocar o ponto final, foi então que moça teria proposto um acordo para casassem e encenarem como um casal perfeito.

"Eu estava extremamente apaixonado. Quando eu comecei a conhecer um pouco a atriz, o jogo mudou incrivelmente. E eu comecei a perceber que parecia tudo brifado: quando a câmera ligava, ela se tranformava. Eu não estava entendendo muito. Ela esperava ansiosamente que começassem a gravar pra dar o show dela", disse ele que contou sobre a cena do vinho -- quando Carol não gostou de Hudson ter sido o primeiro a degustar um vinho num restaurante, o que ela julgou como gesto machista.

"E se a gente combinar algo?", contou ele, sobre a proposta de Carol. "Somos dois pretos, os únicos do reality. Vai vender demais isso. E eu pensei que poderia ser um bom negócio. E ela começou a explicar a proporção que tudo isso poderia tomar", disse ele, que logo em seguida expôs print da conversa via WhatsApp.

Nos prints, Carol fala dos trejeitos que eles tem que encenar e cita um casal do casamento às cegas do EUA que eles teriam que imitar o olhar, após isso eles continuaram fingindo para a produção. No entanto, Carol teria se apaixonado e tudo começou a desandar.

Carol ainda questiona se Hudson contou pra alguém do combinado entre os dois e ele confirma. Confira trecho:

* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho