Reprodução/Facebook O ex-jogador de futebol foi encontrado e encaminhado para uma delegacia

Na tarde desta segunda-feira (18), Marcelinho Carioca foi encontrado em um cativeiro e está em uma delegacia. A polícia resgatou o ex-jogador de futebol e prendeu três pessoas responsáveis pelo crime, sendo duas mulheres e um homem.



Os criminosos teriam pedido não somente os R$ 30 mil reais à família para soltarem o político. Nesta segunda-feira (18), a quadrilha solicitou ao todo R$ 200 mil aos parentes de Marcelinho, informou a CNN Brasil.

De acordo com a Record, a polícia encontrou uma arma no veículo de Marcelinho. Além disso, não seriam somente três suspeitos, e sim cinco. Duas pessoas foram detidas no cativeiro e duas testemunhas foram encaminhadas à delegacia para prestar depoimento.

O jornalista Luiz Bacci conversou com o marido da moça que o ex-atleta se envolveu. Ele não sabia do caso extraconjugal de sua esposa com Marcelinho e não foi o responsável pelo crime. Além disso, ele estaria sendo encaminhado à delegacia para prestar depoimento após não ter notícias de sua mulher desde sábado (16).

Ainda hoje, o ex-atleta apareceu em um vídeo contando que foi sequestrado após se envolver com uma mulher . Na gravação, Marcelinho estava com o olho roxo e acompanhado de uma moça.

"Bem gente, eu tava no show em Itaquera, curtindo lá um samba. E eu saí com uma mulher que é casada. Fui saber depois. E aí o marido dela pegou, me sequestrou e me levou, e esse foi o B.O", afirmou.

"Eu confirmo tudo o que ele tá falando. Eu sou casada, meu esposo sequestrou ele e colocou a gente em um cativeiro", concluiu a moça ao seu lado.

Desde o último domingo (17), o ex-jogador de futebol estava desaparecido. Ele foi para uma festa em Itaquera, bairro de São Paulo, e não foi visto desde então. Seu carro foi encontrado em Itaquaquecetuba, em Mogi das Cruzes, interior de São Paulo, nesta segunda-feira (18).

Além disso, seu perfil no WhatsApp foi desativado . Até semana passada, a coluna conseguia trocar mensagens com Marcelinho pelo aplicativo, onde aparecia normalmente nas conversas. Entretanto, agora não conseguimos acessar nem mesmo a opção de "mensagem" em seu número.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko