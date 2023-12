Reprodução O ex-jogador de futebol admitiu que se envolveu com uma mulher casada

Marcelinho Carioca, que está desaparecido desde o último domingo (17) e a polícia de São Paulo investiga o caso apontado como um sequestro, confirmou o crime. O ex-jogador de futebol apareceu em um vídeo, com o olho roxo, ao lado de uma mulher: "Eu saí com uma mulher que é casada. O marido dela pegou e me sequestrou.

Em um vídeo, gravado possivelmente pelo sequestrador, Marcelinho explica a situação. "Bem gente, eu tava no show em Itaquera, curtindo lá um samba. E eu saí com uma mulher que é casada. Fui saber depois. E aí o marido dela pegou, me sequestrou e me levou, e esse foi o B.O", disse.

"Eu confirmo tudo o que ele tá falando. Eu sou casada, meu esposo sequestrou ele e colocou a gente em um cativeiro", acrescentou a moça ao seu lado.

🚨URGENTE: Marcelinho Carioca aparece em vídeo com sinais de tortura e afirma que foi sequestrado após se relacionar com uma mulher casada.



"Eu estava no show lá pra curtir um samba. Aí, eu saí com uma mulher que é casa... Fui saber depois... E o marido dela me sequestrou" pic.twitter.com/6xDaso4bhx — DIRETO DO MIOLO (@diretodomiolo) December 18, 2023

No último domingo (17), o ex-atleta foi de carro para uma festa em Itaquera, bairro de São Paulo, e não foi visto desde então. Seu veículo foi encontrado em Itaquaquecetuba, em Mogi das Cruzes, interior de São Paulo, nesta segunda-feira (18).

Além disso, os criminosos entraram em contato com a família para negociar o resgate. Conforme o site Leo Dias, a família já teria transferido R$ 50 mil, mas ainda não conseguiram libertá-lo.

Outro fato importante é que o WhatsApp do político foi desativado . Até semana passada, a coluna conseguia conversar com ele pelo aplicativo, onde aparecia normalmente. Entretanto, agora não conseguimos acessar nem mesmo a opção de "mensagem" em seu número.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko