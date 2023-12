Reprodução/Instagram Sergio Hondjakoff diz que está solteiro há 10 anos

Sergio Hondjakoff, conhecido por imortalizar o personagem Cabeção na novela Malhação, da Globo, disse que está solteiro há mais de 10 anos. A revelação foi feita em seu Instagram nessa quinta-feira (14). Em um tom de desabafo, o ator contou que já teve relacionamentos ao longo desse tempo, inclusive com a mãe de seu filho, mas que nunca teve nada sério.

"O Benjamin é fruto de um relacionamento de amizade, meu estado civil sempre foi solteiro, inclusive estou sozinho tem muito tempo... A mãe do Benjamin é uma amiga que reencontrei e nos relacionamos, mas também nunca namoramos sério. Eu não sei o que é ter um namoro sério há mais de dez anos, e até lamento por isso", escreveu em seus stories do Instagram.

O ator é pai de Benjamin, de 3 anos, fruto do seu relacionamento com Danielle Monteiro. Em junho, Hondjakoff comemorou um ano sem drogas e fez questão de festejar o feito com um bolo junto à família na clínica onde faz tratamento, no Rio.

Antes de vir para o Rio, Sergio estava internado numa clínica de reabilitação em Itu, no interior de São Paulo e quando voltou para a cidade, foi cuidado pela mãe, Carmen Lucia Hondjakoff, e por Danielle Monteiro.



* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho