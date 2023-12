Reprodução/Divulgação David O'Donell (Shaun Sipos); Karla Dixon (Serinda Swan) e Frances Neagley (Maria Sten) em Reacher, série do Prime Video



Nesta sexta-feira (15), Reacher trará o drama de Bad Luck and Trouble, 11º livro de Lee Child com o personagem Jack Reacher, em sua segunda temporada no Prime Video. A narrativa independente é parte da coletânia de mais de 25 obras do autor sobre o investigador veterano e ex-policial militar que, nos próximos oitos episódios, voltará à ação após seus ex-companheiros da 110º MP Special Investigations serem mortos de forma brutal e misteriosa.

Alguns dos estreantes da vez, David O'Donell (Shaun Sipos) e Karla Dixon (Serinda Swan), serão dois dos três antigos parceiros de equipe de Reacher que ele irá pedir ajuda para evitar novos assassinatos. Os atores confessaram com exclusividade à coluna como percebem a importância de seus personagens para complementar a imponência única, e até mesmo sensorial, do protagonista.

"Você verá um lado diferente em Reacher porque o 110º é como sua família. Ele escolheu essas pessoas por um motivo muito particular. Então você vê o quanto isso o afeta e se torna algo realmente pessoal. É uma visão interessante do personagem e da trama nesta temporada.", declarou Shaun.

Serinda afirma que todos os personagens são muito bem estabelecidos, então os atores tem "um mundo incrível" para atuar. Embora seja algo novo para ela e para Shaun, o relacionamento diante das câmeras e também fora delas tem sido uma experiência "realmente perfeita".

Maria Sten complementou: "Tem sido um acaso como todos nós encontramos essa química juntos e somos capazes de realmente funcionar como uma família. Mesmo que esses caras sejam novos e acabaram de chegar, parece que éramos o 110º", disse Sten, que acrescentou afirmando que são "uma família estranha" gerando um clima super descontraído entre os três.

Novo 'Finlay e Reacher'?

Ademais, questionamos como a relação entre David, Karla, Frances e Reacher poderá preencher a falta que os fãs podem sentir do bom humor da amizade entre Oscar Finlay e o protagonista na primeira temporada.

"Ele só tem pequenos relacionamentos ao longo da série e Karla é aquela com quem ele tem mais história. Eu meio que quebro um pouco o coração dele... Deixamos pequenas marcas nele nesta temporada.", afirma.

Reprodução Serinda Swan, Shaun Sipos e Maria Sten

Nudez em grupo?

A coluna também tentou tirar algum spoiler chocante desta conversa. Embora Serinda tenha brincado com medo de ser "demitida", os atores revelaram um possível detalhe bem impactante da segunda temporada: "As cenas de nudez em grupo", soltou Shaun. "Eu acho muito chocante! E nós nunca mais vamos assistir de novo", divertiu-se Swan. "Oh, meu Deus", exclamou Maria, que caiu na risada.

"[O momento] está na cena cortada da série, pessoal.", pontuou Serinda."Sim, podemos confirmar ou negar essas coisas.", adicionou Sten.

E Serinda continua: "Os choques são maiores, mais explosivos, intensos. Pra mim, foi uma experiência gratificante capaz de fazer isso. É tão incrível a habilidade de aprendizados de treinamento conjunto. Então eu diria que há muitos momentos [chocante] nesta temporada", encerrou.

* Texto de Lívia Carvalho



