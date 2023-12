Reprodução Luísa Sonza não subiu ao palco para receber o prêmio por Chico no WME Awards

Luísa Sonza venceu a categoria Música Mainstream, por Chico, durante o WME Awards 2023, nessa quinta-feira (14). Mas mesmo presente no evento, a cantora não subiu ao palco para pegar o prêmio após ser anunciada por Titi Müller e Marimoon, e causou um verdadeiro climão. Posteriormente, a cantora justificou o motivo por meio de suas redes sociais: "Corri para conseguir receber, mas não deu tempo, foi só isso", disse ela, que estava no camarim e não escutou ser chamada.

E continou: "Eu amo essa música. Pra mim, é uma das melhores que já fiz. Ela é o meu xodó, fiquei muito feliz com o prêmio", escreveu nos comentários de uma postagem sobre o assunto no Instagram.

Chico é uma canção escrita por Luísa para o ex-namorado, o influenciador Chico Moedas, e virou um hit nas plataformas musicais. Os dois romperam o relacionamento em setembro, após a cantora expor que foi traída. Desde então, ela não fala mais o nome do ex ao entoar a música nos shows.



* Texto de Lívia Carvalho

