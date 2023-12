Camille Frambach/Divulgação Larissa Manoela voltará aos palcos em A Noviça Rebelde

Larissa Manoela tem cumprido uma agenda intensa de trabalhos desde que o escândalo de sua crise financeira veio à tona, em agosto. Nessa quinta-feira (14), o filme Tá Escrito protagonizado pela atriz estreou nos cinemas brasileiros e, na Netflix, a artista encerrou as gravações da terceira temporada da série De Volta aos 15. Agora, a empresária de 22 anos estreia em nova montagem de A Noviça Rebelde após romper com a Globo.



O trabalho marca o retorno de Larissa aos palcos de teatro em 2024. A artista interpretará Liesl, a filha mais velha da família Von Trapp. O papel é o mesmo que a atriz fez em 2018, mas em uma curta temporada. A Noviça Rebelde vai estrear em abril, no Rio de Janeiro, e depois seguirá para São Paulo, em julho.

Malu Rodrigues voltará a fazer a protagonista Maria, e Charles Möeller e Claudio Botelho estarão na direção da produção. Eles prometem uma montagem completamente diferente. As informações são de Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo.

Larissa Manoela diz ser apaixonada pelo clássico musical, que estreou na Broadway em 1959. Aos oito anos, ela interpretou Gretl, a filha mais nova do capitão Von Trapp. Na versão de 2024, o patriarca da família será vivido por Pierri Baitelli.

A produção é da Aventura, de Aniela Jordan e Luiz Calainho, com a Möeller & Botelho.

No Rio de Janeiro, o espetáculo será apresentado no Teatro Riachuelo. Já na capital paulista ele ficará em cartaz no Vibra São Paulo.

* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho