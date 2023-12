Reprodução/Instagram A cantora desabafou sobre o ocorrido com seus seguidores na rede social

MC Mirella contou aos fãs que passou por uma crise de ansiedade na madrugada de quinta-feira (14). Prestes a dar à luz Serena, sua primeira filha com Dynho Alves, a funkeira relembrou a experiência e desabafou sobre a dificuldade de dormir por conta das dores.



"Vocês não sabem o que rolou ontem. No meio da madrugada, a gata era para estar dormindo. Me deu um tique de ansiedade, comecei a arrancar os cílios todos. Fiquei igual zumbi sentada na ponta da cama com dor. Começou a me dar um negócio, e ainda acordei cedo hoje", desabafou.



Mais cedo, MC Mirella postou um vídeo dançando enquanto aguarda o nascimento da filha, que está previsto para daqui a duas semanas.



De acordo com a artista, a menina deve vir ao mundo até o final de dezembro e que será uma mini versão dela: "Para quem não gostava de mim, se preparem, porque vem aí uma mini Mirellinha".



*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko