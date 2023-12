Daniela Toviansky/Globo Milton Nascimento virou "aposentado convicto", segundo o filho

Milton Nascimento tem trocado a experiência dos palcos para assistir à televisão, encontrar amigos, viajar e gravar um álbum inédito. Aposentado aos 81 anos, o músico fez a última turnê da carreira em novembro de 2022 e, desde então, vem levando uma vida "absolutamente normal", em um outro ritmo. De acordo com o filho do artista, Augusto Nascimento, o pai tem feitos trabalhos pontuais:

"Eu acho que o meu pai nunca teve essa calma de poder parar sem ter um monte de gente atrás dele querendo botar para trabalhar, para fazer show. Sempre teve muita pressão para ele estar no palco. Isso sempre foi uma questão.", contou em entrevista ao Splash, do UOL.

Milton é descrito pelo empresário como um aposentado convicto. "Ele falou comigo que ele não lembrava de qual tinha sido a última vez que tinha viajado — como a gente foi agora para a Europa, no meio do ano, passear."

O cantor e o filho passaram um tempo na Dinamarca. "Eu sempre quis ir para a Dinamarca com ele, porque é o seu país preferido. Então a gente foi para lá, aluguei uma van e fui dirigindo com ele até a Noruega, ouvindo música. Ele está vivendo outras coisas."

Milton é noveleiro e tem aproveitado o tempo livre para acompanhar o maior número possível de folhetins. "É um vício dele. É aquele noveleiro que gosta de comentar novela, que gosta de xingar o vilão. Ele assiste todas, da que estiver passar a tarde e vai até a noite. Até nos camarins de shows tinha que ter TV, porque ele gostava de assistir novelas antes do show."

Apesar da aposentadoria dos palcos, a música continua fazendo parte do seu dia a dia. "Ele respira música, vive música. Não tem distinção de uma coisa para a outra. A música continua sendo absolutamente parte da vida dele. Ele estando aposentado dos palcos ou não."

Milton lançou Outros Cantos, EP em parceria com a dupla Chitãozinho e Xororó, em novembro. O projeto foi gravado à distância, com Bituca direto de Juiz de Fora (MG) e Rio de Janeiro, e os sertanejos de Campinas (SP).

Recentemente, o artista também conheceu Paul McCartney, 81, em Belo Horizonte. "Paul foi muito simpático, receptivo e brincalhão. Meu pai saiu muito feliz, com um sorriso no rosto", contou Augusto.

* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho