Reprodução/Divulgação Cantor gospel Pedro Henrique morreu após sofrer um infarto

O cantor gospel Pedro Henrique morreu aos 30 anos de idade após sofrer um infarto fulminante durante sua apresentação em Feira de Santana, na Bahia, na noite dessa quarta-feira (13). A gravadora Todah Music confirmou o óbito por meio de um comunicado oficial na manhã desta quinta-feira (14). Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o velório e o sepultamento do artista. O músico, que morava no Rio de Janeiro, deixa a mulher, a influenciadora Suilan Barreto, e a filha, Zoe.

"Há situações na vida muito difíceis, nas quais não temos explicação. Basta entendermos que a vontade de Deus prevalece!", iniciou a nota. "Pedro foi um jovem alegre, amigo de todos. Filho único. Um esposo presente e um pai superdedicado. Não há pastor ou cristão nesse Brasil que fale algo diferente disso: Pedro é simples, é crente! Que sorriso! Que simpatia! Que voz! O tipo de gente da gente, que é muito bom ter por perto!", continuou.



Confira o comunicado na íntegra:

Pedro Henrique havia realizado o sonho de ser pai há pouco menos de dois meses. Em uma das últimas publicações no Instagram, o músico celebrou o primeiro mês de vida de Zoe. "Obrigado por nos mostrar um amor que nunca antes havíamos sentido.".



A menina estava prevista para dezembro e nasceu prematuramente, em 19 de outubro, quando Suilan estava com 33 semanas de gestação. O desejo de ser pai fazia parte dos sonhos de Pedro, que chegou a fazer um post sobre a perda do primeiro filho.

Quem é Pedro Henrique?

Pedro Henrique nasceu em um lar cristão e começou a dar os primeiros passos na música ainda na infância. Em 2015, o artista iniciou a carreira profissional quando passou a postar vídeos de covers no YouTube.



O músico despertou o interesse de um produtor musical, que propôs a gravação do primeiro álbum: Grande é o Senhor. À época, ele integrava uma banda gospel.

Pedro deixou o grupo em 2019, quando decidiu seguir carreira solo. Ele também acumulava mais de 870 mil seguidores no Instagram.

* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho