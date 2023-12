Reprodução O apresentador fechou um acordo com o SBT para o matinal

A coluna acaba de desvendar mais uma evidência do namoro de César Filho com o SBT: ele fechou um acordo com a emissora de Silvio Santos para o matinal que contará com Regina Volpato e Michelle Barros no comando --e que deve estrear em fevereiro.





Mas calma que ele o assunto aqui não é a assinatura do contrato para integrar o elenco. E sim a liberação para a utilização do título Chega Mais, escolhido para batizar a revista eletrônica.

Recentemente, um evento realizado no hotel Emiliano do Rio de Janeiro, promovido pelo SBT para apresentar as novidades de sua programação ao mercado publicitário local, vazou nas redes sociais uma apresentação da emissora em que apontava Chega Mais como nome do programa.

Assim que tomamos conhecimento, buscamos o registro de marcas e patentes e descobrimos que este título pertence à empresa Caesars Networks SS, que tem como sócio majoritário o apresentador César Filho.

Com isso, o SBT seria impedido de utilizar a marca, a menos que fizesse uma negociação com o funcionário da Record. E foi exatamente isso que aconteceu. À coluna, a assessoria de imprensa da rede de Silvio Santos afirmou que César Filho liberou o uso da marca.

Aqui temos duas evidências: a primeira é que Chega Mais deve ser mesmo o título que batizará o matinal. E a segunda é que toda esta gentileza não é sem propósito e que, sim, há um namoro entre o comunicador e a emissora.

O que a coluna pode cravar com toda a certeza é que César não pediu nenhuma contrapartida financeira para uso da marca. E que ele está negociando seu retorno ao SBT -- mas ele não fará parte do programa de Regina Volpato e Michelle Barros.