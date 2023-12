Reprodução/Instagram A cantora cancelou sua participação na gravação do DVD de Léo Santana

Nesta quinta-feira (14), acontecerá a gravação do DVD de Léo Santana, no Rio Beach Club, no Rio de Janeiro, e Ludmilla seria uma das atrações. Entretanto, a cantora confirmou que, por orientação médica após contrair uma intoxicação alimentar, não poderá comparecer.



Em uma nota publicada em seu Instagram, a equipe de Ludmilla explicou a mudança de planos e o motivo para a ausência da cantora.

"Por orientação médica, a cantora Ludmilla não poderá comparecer à gravação do DVD do Léo Santana, que está marcada para esta quinta-feira (14), no Rio Beach Club, Rio de Janeiro. A artista lamenta o imprevisto, mas precisa focar em se recuperar de uma intoxicação alimentar neste momento. Agradecemos a compreensão de todos!", escreveu.

No último sábado (9), a cantora se apresentou em Brasília e contou que estava em um hospital tomando medicamentos para a intoxicação: "Gente, estou fazendo de tudo para ficar maravilhosa para vocês, Brasília. Eu sei o quanto vocês esperaram por isso, e eu também esperei por isso. Então, já fui ao médico hoje, tomei remédio na veia, estou um pouco enjoada ainda, estou tendo muito refluxo (...) É muito ruim, gente. O que eu não faço por nós, meu povo? É por nós, vai dar tudo certo".

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko