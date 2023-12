Reprodução A atriz foi a primeira mulher a denunciar o cineasta pelo crime sexual

Emmanuelle Debever morreu aos 60 anos, no mesmo dia em que foi ao ar um documentário expondo suas denúncias de crimes sexuais contra Gérard Depardieu. A atriz francesa foi a primeira mulher a acusar o cineasta de assédio após trabalharem juntos no filme Danton - O Processo da Revolução (1982).



A notícia foi confirmada por diversos veículos, como Deadline, The Hollywood Reporter e The Sun. Em 2019, em uma publicação no Facebook, Emmanuelle revelou que o ator tentou apalpá-la enquanto andavam de carruagem no set do filme.

"Esse monstro se permitiu curtir bastante durante as filmagens, aproveitando ao máximo a intimidade dentro de uma carruagem (...) Deslizando sua mão gorda por baixo da minha saia para, nas palavras dele, 'me fazer sentir melhor'... eu não consenti que aquilo acontecesse", contou.

De acordo com o Le Parisien, a atriz tirou a própria vida no dia 6 de dezembro após pular no rio Sena, na França. Seu companheiro encontrou "um bilhete preocupante" e acionou a emergência. Emmannuelle ainda foi resgatada, reanimada pelos bombeiros e levada ao hospital, mas não resistiu.

Neste mesmo dia, o documentário com as revelações foram ao ar na TV francesa. A produção faz parte de um programa de notícias investigativas do canal France 2 e traz as acusações de agressão sexual dela e de outras atrizes contra Gérard Depardieu.

No início deste ano, o site Médiapart publicou um relatório detalhado com alegações de 13 mulheres contra o ator, uma delas era Hélène Darras. O cineasta foi indiciado em dezembro de 2020 por violação e agressão contra outra denúncia, feita por Charlotte Arnould.

O ator inclusive negou as acusações em outubro deste ano, ao publicar uma carta informando que os crimes não eram procedentes.

*Texto de Júlia Wasko

