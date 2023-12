Reprodução/Instagram O ex-BBB revelou detalhes da retirada dos procedimentos estéticos que realizou

Em março de 2022, logo após sair do BBB, Rodrigo Mussi sofreu um acidente de carro que o deixou internado por dois meses. Um ano e meio depois, o ex-BBB ainda lida com os impactos sofridos em seu corpo e realizou novos procedimentos estéticos no rosto para retirar o excesso de preenchimento que se submeteu logo após o trauma.



"Emagreci 45 kg depois do acidente, aí o meu rosto ficou fino e eu tinha acabado de sair do BBB. Saí do anonimato, você vive uma vida dos sonhos, e do nada, muda. E eu sou um cara que gosta de batalhar pelas coisas. Não foi pela estética, mas fiquei preocupado com o meu rosto porque mudou muito", relatou à Quem.

"Passei a preencher, porque eu achei que preenchendo eu voltaria a ser o que era. Só que eu voltei a engordar e fui para 90 kg, e a cara ficou muito cheia. Agora, com dermatologista especialista, a gente está tirando e está melhorando. Tem um processo pela frente", acrescentou.

"O acidente arrebentou com a minha perna, fiquei sem movimentar. Coloquei uma haste e ficaram muitas marcas. A mais forte que eu fiz é a que tem Daniel saindo da cova dos leões, Daniel 26:28 na Bíblia. Visitei o fundo do poço", explicou.

"Olhar no espelho faz diferença, mas aprendi que autoestima é você estar de bem com a vida, estar trabalhando, com seus amigos, saindo. Isso mexe com a autoestima, te desafia a querer mais e cuidar da sua beleza (...) Me ensinou que sucesso não é chegar no topo na vida, é o quão alto você consegue saltar quando está no fundo do poço", concluiu.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko