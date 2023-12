Reprodução/Instagram Silvio Santos surge sem detadura em foto publicada por fã no Instagram nesta quarta-feira (13)

A chef de cozinha dos famosos Karla Fonseca republicou em seu Instagram a foto que tirou em 2021 ao lado de Silvio Santos para parabenizá-lo pelos 93 anos, completados nessa terça-feira (12). E, mais uma vez, a homenagem chamou a atenção não só pelo grande registro, mas pela ausência da dentadura do veterano, que mostra um largo sorriso: "Eu esqueci os dentes!", contou ela sobre a reação do apresentador na legenda do post nesta quarta-feira (13).



Silvio foi fotografado super à vontade, de pijama, na porta de entrada de sua mansão em Orlando, nos Estados Unidos. Durante a pandemia, o apresentador ficou morando em Orlando, ao lado da família. E foi lá que a chef de cozinha acabou contratada para um trabalho na propriedade do dono do SBT.

"Ontem foi o aniversário desse grande homem e eu queria muito dizer o quanto o admiro e o quanto as palavras que ele me disse nessa noite, sempre me lembram de onde eu ainda vou chegar!", iniciou.

"Pensei duas vezes em republicar esse foto pq ela gerou uma confusão na minha vida, mas uma coisa aprendi com ela e com as palavras dele sobre esse dia: AS COISAS SÃO COMO SÃO. Ele sorrindo respondeu sobre ela: Eu esqueci os dentes, rsss", recordou.

"Então hoje estou aqui para agradecer a família Abravanel por todo carinho, em especial a minha amiga @rebecaabravanel que realizou meu sonho de cozinhar para esse grande homem que faz parte da vida dos brasileiros a décadas e que está aí como prova viva que devemos acreditar nos nossos sonhos. Parabéns grande Silvio!", encerrou.

* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho