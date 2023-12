Reprodução/Instagram O ator declarou que não se relaciona com pessoas que não reciclam o lixo

Responsável por popularizar o termo "ecossexual", Sérgio Marone fez uma revelação um tanto quanto inusitada à coluna. No pink carpet do TikTok Awards, realizado na noite de terça-feira (11), o galã disse que não se sente atraído sexualmente por pessoas que não reciclam o lixo de suas casas.





"Ecossexual são as pessoas que sentem prazer em coisas simples e essenciais da vida, como por exemplo, tomar um banho de mar, abrir a janela e sentir uma brisa na cara, pessoas que se relacionam com o essencial, que é a natureza e que tem nessa troca uma relação de prazer, de reenergização, enfim, simples assim", explicou ele.

Como o termo é novo, há muitas dúvidas sobre como identificar um ecossexual. E este colunista que vos escreve quis saber como é um encontro entre pessoas que praticam desta mesma filosofia de vida.

"Na verdade, não está na conversa, você observa as atitudes, tá? Se é uma pessoa que nem recicla o lixo de casa, que é o básico, qualquer um pode fazer, já me tira totalmente o tesão, completamente fora do meu interesse", frisou.

Marone diz que normalmente não costuma ir direto às perguntas sobre o tema quando conhece alguém que o interessa, mas que percebe as características de acordo com alguns comportamentos. E também afirmou que não rompe com seus princípios e para tentar converter seus parceiros em ecossexuais.

"Não, eu nem converso, nem converso, porque assim eu não, eu não estou aqui para mudar ninguém para me relacionar. Eu estou aqui para semear o que eu acredito e eu falo isso com as pessoas que me seguem, que me acompanham, para aproveitar esse poder, né, que a gente tem de comunicação com as pessoas. Então assim, para isso, sim, eu quero acreditar que eu posso mudar as pessoas em geral, mas num relacionamento, não no relacionamento, eu já prefiro fazer o filtro naturalmente", disse.

Sem fazer novelas desde 2018, Sérgio Marone está focado na carreira de apresentador e também de produtor de conteúdo. Ele afirmou que tem projetos prontos para a TV e iniciará em breve as conversas com os players para tentar emplacar em algum canal ou serviço de streaming.

"Eu estou com projetos pessoais, assim eu lancei um filme que eu produzi, um longa-metragem chamado Jesus Kid (2021), que está na Globoplay. Está em todos os players do mercado. Eu estou fazendo um outro projeto no cinema também e tenho três projetos para televisão na linha de shows, como apresentador. Então, assim, eu estou focado na carreira de comunicador e também de produtor de cinema, além de atuar no cinema. Eu quero produzir projetos também que eu acredite, que eu crio oportunidades para mim, que talvez não me dariam", enfatizou.