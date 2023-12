Reprodução/Instagram Gkay expõe influenciadores que fizeram combinado em Farofa

Gkay e Carlinhos Maia foram os convidados do recente episódio do PodDelas, publicado nessa quarta-feira (13). Na participação, a influenciadora falou sobre a Farofa da Gkay, evento que realiza todo ano em partes do Brasil e fez algumas revelações sobre a ocasião. Na famosa festança, os três dias de farra reúnem influencers e celebridades para curtirem muito romance, música e drinks.

Na entrevista, a humorista revelou que soube que alguns influenciadores combinaram de não irem à Farofa deste ano porque 'ela ganha dinheiro em cima deles'. "O pessoal acha que não chegam as coisas na gente. Teve uma festa de influenciadores e que todos combinaram de não ir para a Farofa porque eu ganho dinheiro em cima deles, e que eles não iam me dar esse dinheiro... Porque assim, eu ganho muito dinheiro em cima deles", ironizou.

De acordo com a atriz, a tal festa de influencers ocorreu em São Paulo, um dia antes da Farofa, que foi em Fortaleza, nos dias 4, 5 e 6 de dezembro. Confira o trecho da entrevista:



* Texto de Lívia Carvalho

