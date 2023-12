Reprodução O ex-casal deve pagar uma dívida de R$ 1,6 milhão em apenas três dias

A Justiça de São Paulo determinou que Ana Hickmann e Alexandre Correa têm três dias, a partir da citação, para pagar uma dívida de R$ 1,6 milhão ao Banco Bradesco. A decisão foi divulgada na última quarta-feira (13), e está relacionada com os contratos bancários do ex-casal.



De acordo com a ação, obtida pelo portal UOL, o ex-casal teria feito empréstimos com garantia de imóvel. Isso é conhecido como alienação fiduciária, onde a instituição passa a ter posse do bem e pode penhorá-lo caso os pagamentos não sejam efetuados.

O pagamento deve ser feito sob pena de penhora de bens, e a ordem do mesmo e avaliação será cumprida por um oficial da Justiça caso não quitem a dívida.

Caso sejam pagos ao menos 30% do valor total, Ana e Alexandre podem realizar um parcelamento em seis vezes, com acréscimo de juros e correção monetária. Além disso, os dois serão responsáveis por pagar as custas processuais e os honorários dos advogados fixados em 10%.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko