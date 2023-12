Reprodução/Instagram O ex-bbb falou sobre a dificuldade de tirar a influenciadora de casa

Eliezer admitiu para os fãs que tem dificuldade de convencer Viih Tube a sair de casa. Em seu Instagram, ele explicou que desde o nascimento da filha Lua, em abril deste ano, a youtuber não tem mais vontade de fazer passeios e que "luta" para tirá-la de casa.



"Quando completamos 1 ano juntos, queria fazer uma surpresa. Reservei um motel maravilhoso, um restaurante e adivinha... Ela não saiu de casa. Tentei de tudo, todas as desculpas, todas as chantagens possíveis e ela não saiu de casa. No final, fiquei puto da vida, falei qual era a surpresa e deitei para dormir", relembrou.

Nesta quarta-feira (13), Viih Tube contou em seu perfil na rede social que não foi ao Tik Tok Awards para curtir a companhia da filha.

"Lua ficou meio gripadinha. No desespero de uma mãe de primeira viagem, já fico com medo de virar bronquiolite, piorar... chamei fisioterapia respiratória, o que foi ótimo, limpou tudo dela. Quis ficar com a minha filha, estava com saudade dela. Estava com a agenda de trabalho muito cheia. Sabe quando você não quer desgrudar?", explicou.

"Nesse momento, não me senti à vontade para ir. Tinha visto roupa, tudo. Mãe é isso, tem dia que vai dar, tem dia que não vai dar", acrescentou.

*Texto de Júlia Wasko

