Reprodução/Instagram Jade Picon confessa que 2023 foi um ano mais que desafiador em sua carreira e na vida pessoal

Jade Picon iniciou a carreira digital bem nova. Aos 11 criou seu perfil no Instagram, que hoje conta com mais de 22 milhões de seguidores, e logo despontou como uma das influenciadoras mais famosas do país. Mas após participar do Big Brother Brasil 22 e estrear como atriz em Travessia, da Globo, em 2022, a empresária de 22 anos viu o lado julgador das redes pesar -- mais do que nunca - sobre sua vida profissional e pessoal. Em entrevista exlusiva à coluna, a atriz contou como lida com as críticas.



"Eu acho que por eu ter crescido na internet, sempre tive esse jogo de cintura para conseguir me adaptar aos ambientes que eu sou colocada. Então passei por grandes situações que eu aprendi a lidar.", começou ela, que esteve presente no TikTok Awards na noite dessa terça-feira (12).



“É sobre você não se cobrar tanto. Você é humano, todo mundo tem que passar por algo para aprender, então eu tenho muita paciência comigo mesma. Eu gosto de dizer que muitas das vezes que as pessoas não têm empatia comigo, eu mesma tenho. Não me cobro perfeição, mas como eu posso ser melhor. Eu acho que esse pensamento faz com que eu tenha uma saúde mental em dia, e hoje isso é tudo", declarou.

Jade, que havia saído do Big Brother Brasil, ganhou o papel na novela escrita por Gloria Perez na qual contracenou com nomes como Humberto Martins, Chay Sued e Cássia Kiss. Sua atuação robotizada rendeu críticas na imprensa e nas redes socais. A novela, com trama confusa, também não agradou a audiência.

Planos para 2024

Picon afirma que 2023 foi um ano mais do que desafiador e transformador em sua vida pessoal e profissional. Com 22 anos, Jade interpreta as oportunidades como um "mar enorme" que pode "mergulhar e se aventurar". E revela seus planos para 2024:



"Estou muito animada para seguir explorando as três frentes que faço hoje: como empresária com a minha marca na internet; criadora de conteúdo sendo embaixadora de marcas e essa nova frente maravilhosa que eu me apaixonei que é atuar como atriz, que tenho me empenhado em estudar", disse.

E discorreu sobre seus planos para a atuação. "Ano que vem eu quero fazer um curso bem importante que eu estou planejando agora. Vocês vão saber no momento certo, mas estou feliz de conciliar essas três coisas tendo apenas 22 anos", afirmou. "Passei por uma reestruturação de equipe, muita coisa mudou na minha vida em 2023. Então estou pronta para começar 2024 da melhor maneira possível", revelou.

A respeito da vida amorosa, Jade afirmou que está solteira e conta como percebe as especulações sobre seus possíveis namorados. "As pessoas adoram fazer isso", finalizou.

* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho