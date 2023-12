Reprodução/Globo/João Miguel Júnior O autor de A Lei do Amor foi diagnosticado com a doença após o fracasso da novela

Vincent Villari, ex-autor de novelas da Globo, revelou que desenvolveu ansiedade por conta do fracasso de A Lei do Amor. A trama, exibida entre 2016 e 2017, foi assinada em parceria com Maria Adelaide Amaral, mas não conquistou o público.



Em entrevista ao jornalista Duh Secco, no YouTube, o autor explicou que a sinopse da trama foi pensada após a encomenda de uma novela para a faixa das 23h. A premissa era um thriller em que uma mulher desaparece no mar e é substituída por uma sósia.



Entretanto, o planejamento da emissora mudou e foi proposto que a história passasse para a faixa das 21h. Com isso, incluíram novas tramas e personagens.



"Estávamos muito ocupados em atender as demandas da empresa naquele momento delicado", explicou. De acordo com Vicent, foi desenvolvida uma primeira fase romântica da novela e deram início à escalação do elenco.

"Como é que Gabriela Duarte vira a Regina Duarte, e Vera Holtz continua sendo a Vera Holtz? Isso é uma coisa que me dá uma angústia (...) Em novela das nove, quando [algo] dá errado, o culpado é o autor. (...) Cada decisão era tomada por uma mesa de 15 pessoas, o que diluía muito a força de nossas opiniões e nossas palavras", admitiu.



"Eu desenvolvi um transtorno de ansiedade tão violento. Fiquei chumbado de remédios, procurando sobreviver. Emagreci 12 kg no processo (...) Foi uma coisa tão violenta, com tanto grito. Eu não sabia o que era um transtorno de ansiedade. Saí dali com uma sensação de ‘vou morrer’. Fui para o hotel e tive a pior noite da minha vida. Voltei para São Paulo e minha mãe me arrastou pro médico. Estou tratamento isso até hoje. Eu adoeci mesmo", acrescentou.



Por conta do fracasso, sua colega Maria Adelaide Amaral conquistou outros projetos solos na emissora, já os dele não foram aprovados. Seu último trabalho como roteirista foi como colaborador em Todas as Flores, do Globoplay. Em maio de 2023, ele foi dispensado da Globo.

O roteirista estava na empresa desde 1997, passando por produções como Anjo Mau (1997), A Muralha (2000), Os Maias (2001), A Casa das Sete Mulheres (2003), Da Cor do Pecado (2004), Cobras & Lagartos (2006), A Favorita (2008), Ti Ti Ti (2010), Sangue Bom (2013), A Lei do Amor (2016) e Todas as Flores (2022).

*Texto de Júlia Wasko

