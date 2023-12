Reprodução Globo define substitutos de Paulo Vieira e Dani Calabresa no BBB 24

A Globo acaba de definir quem serão os substitutos de Paulo Vieira e Dani Calabresa nos quadros de humor do BBB 24: Luís Miranda e Marcos Veras. Os dois, no entanto, terão participações diferentes das que seus antecessores faziam no reality show da Globo.

Miranda será responsável pelo quadro Big Babado, onde comentará de forma bem humorada os últimos acontecimentos da semana dentro do confinamento.

"É um quadro ousado e uma baita responsabilidade! Quero levar o público comigo nas minhas sensações. A gente vai falar do que estará acontecendo na casa. Essa é a pauta: a realidade", disse ele em comunicado enviado pela Globo.

Marcos Veras estará à frente do quadro Vamos Invadir Sua Casa, no qual ele literalmente invadirá o confinamento em alguns momentos para tirar sarro dos acontecimentos mais inusitados do jogo.

“Quando começa e, durante meses, o BBB toma conta das redes sociais, das conversas com os amigos, com a família. Os quadros e as provas são muito divertidos e desafiadores. É um super entretenimento. Estou sempre ligado”, comenta ele, que comemora a chegada à atração. “Estou muito feliz por participar pela primeira vez como integrante de um programa consolidado e querido pelos brasileiros”, destaca.

Reprodução Luís Miranda e Marcos Veras irão substituir Paulo Vieira e Dani Calabresa no BBB 24

Outra novidade é o Fanfic Brasil, quadro que substituirá o famoso O Brasil Tá Vendo. Neste espaço, o programa dará abertura para o público que acompanha o reality nas redes sociais para aparecer reagindo aos momentos inusitados protagonizados pelos brothers da nova temporada.

O BBB 24 estreia em 8 de janeiro e terá, pelo terceiro ano consecutivo, o comando de Tadeu Schmidt. A direção segue sob o comando de J.B. de Oliveira, o Boninho.