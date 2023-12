Reprodução/Twitter A emissora negou a contratação do cantor como repórter para nova atração

Na última semana, a contratação de Manoel Gomes para integrar o time de repórteres do programa Circo do Tiru, no SBT, começou a ser ventilada nas redes sociais. A informação foi confirmada por Tirulipa, o próprio apresentador da atração, mas nada disso procede e o canal de Silvio Santos fez questão de desmentir.



"Mentira! Manoel gravou uma reportagem especial para a nova atração como 'Harryporter' em uma brincadeira com Tirulipa. Não existe contrato nenhum", esclareceu.



O dono do hit Caneta Azul foi apontado como repórter do programa de Tirulipa e integraria a nova programação de 2024 na emissora de Silvio Santos.

O próprio chegou a comentar nas redes sociais sobre a contratação do cantor: "O novo contratado do SBT para fazer as reportagens mais hilárias da TV brasileira! O nosso amado Manoel Gomes aguardem… em 2024 no próximo ano estaremos fazendo a alegria de muitas famílias no Brasil e no mundo".



Nas redes sociais, Manoel Gomes publicou fotos ao lado de Patrícia Abravanel e deixou um recado na legenda. "Indo visitar o programa da patroa!", escreveu. Já Tirulipa ressaltou novamente a contração: "Parabéns novo contratado. Vamos juntos alegrar as famílias nas tardes de sábado no SBT".



*Texto de Júlia Wasko

