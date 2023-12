Reprodução Diego Martins chora com cena de beijo em Terra e Paixão

O tão aguardado beijo entre Kelvin (Diego Martins) e Ramiro (Amaury Lorenzo) finalmente aconteceu. No capítulo de Terra e Paixão dessa terça-feira (12), o público acompanhou uma declaração de amor selada por um beijão dos personagens que deu o que falar nas redes sociais. Emocionado, o intérprete de "Kevinho" compartilhou sua reação ao assistir à sequência e exaltou a importância da cena.

"Que momento significativo pra mim, pro Amaury, pra todos nós. Ver isso em rede nacional é muito significativo", disse ele, que afirmou no X/Twitter que o beijo foi de língua. Confira trecho do momento em que Diego reage à cena:

e foi de lingua tá? ❤️ pic.twitter.com/eJQGSLbon2 — Diego Martins (@di_egomartins) December 13, 2023

Em publicação feita por meio do Instagram na noite dessa terça-feira (12), Diego expressou com felicidade a importância da cena para a comunidade LGBTQIAPN+: "Senti vontade de falar mais. Esse momento foi TÃO esperado pelo Brasil inteiro, sabe? Mas, ninguém mais esperou tanto esse momento quanto o Kevinho esperou. Kelvin quer amar e ser amado, como qualquer um", escreveu.





E continuou: "Kelvin quer casar, quer ter filhos, Kelvin quer ser família. Eu não sou o Kelvin, mas eu sou um Kelvin, e quantos Kelvins existem por aí? Quantos? Quantos Kelvins não apanham na rua por serem quem são? Quantos não são expulsos de suas casas, não são respeitados? Quantos não vivem com medo? Quantos não morrem? Eu perdi as contas de quantos olhares pejorativos e ruins eu recebi ao longo da minha vida, simplesmente por ser um homem gay. E hoje, graças ao Kelvin, eu tô recebendo os olhares do Brasil inteiro", escreveu.



Confira o relato na íntegra:



