Reprodução/Instagram A atriz Susana Werner anunciou, no úlitmo dia 10, o fim do casamento como ex-goleiro da Seleção Brasileira Julio Cesar

Susana Werner, mais uma vez, falou sobre seu divórcio com o ex-atleta Júlio César em suas redes sociais. A atriz revelou que o ex-marido a faz viver em um "cárcere privado de rico" e ainda o acusa de cometer abuso patrimonial, ou seja, quando o homem passa a controlar o salário ou os gastos da companheira.

Segundo Werner, que ainda não se divorciou de Júlio César, o ex-goleiro é quem controla o dinheiro da família e, após a separação, ela tem passado por dificuldades financeiras. Os dois romperam a relação de 21 anos neste mês.

Werner fez um longo desabafo publicado nesta terça-feira (12) em seu Instagram. No relato, a atriz afirma que não tem dinheiro para pagar os advogados do divórcio.

"Tenho um cartão, super válido, com um limite justo utilizado todos os meses e sou enormemente grata por isso, mas não tenho dinheiro para pagar um advogado e me tirar dessa situação. O acesso ao dinheiro do casal… vocês sabem bem e obviamente me está sendo dificultado. Nem a mesada do mês eu recebi e hoje já são 12 de dezembro. Seria isso cárcere privado de rico?", afirmou.

E prosseguiu: "Só quero meu direito de sair logo dessa situação. Deus sabe de todas as coisas. Amo demais meu futuro ex-marido, mas não vou deixar essa brincadeira ir além, provavelmente está sendo aconselhado por algum advogado… Homens sejam honestos com suas ex-mulheres, tenham dignidade pelo menos no fim", escreveu.

Susana é dona de uma rede de salão de beleza e diz que o negócio ainda não é suficiente para manter sua vida. "Não tínhamos nada e hoje tudo que temos é meu e dele, mas só ele tem acesso e só ele gere, por um grande erro meu. Não, os meus salões ainda não dão lucro, são bebês, comecei os salões há poucos anos (2) e entramos no ponto em que se paga, portanto ainda não tiro meu salário", finalizou.

* Texto de Lívia Carvalho

