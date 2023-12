Reprodução O britânico foi acusado de enganar a atração

Charles Ingram perdeu o prêmio de 1 milhão de libras, aproximadamente R$ 6 milhões na cotação atual, que havia recebido ao vencer a versão britânica do programa Quem Quer Ser um Milionário?, em 2001. O major do exército foi acusado de fraude após inúmeras pessoas relatarem à emissora que ele foi ajudado pelo público da plateia que tossia a resposta correta.



Ele seria a segunda pessoa a vencer o programa após responder corretamente às 15 questões, mas os telespectadores captaram sua estratégia.

O participante repetia em voz alta as alternativas, até que era possível ouvir uma tosse após a opção certa. As câmeras captaram que duas pessoas estavam tossindo: sua esposa, Diana, e o professor Tecwen Whittock.



Ao fim da gravação, a emissora entregou as imagens à polícia alegando "fraude ao obter título valioso", e identificou 19 tossidas que corresponderam com as alternativas.



Com isso, o pagamento foi suspenso e três pessoas foram condenadas à prisão, o casal teve que cumprir 18 meses de reclusão e Whittock apenas 12.

Além disso, Charles teve que abdicar do título de major do exército e participou de outros programas ao longo dos anos, sempre ressaltando sua inocência.



