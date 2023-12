Reprodução/SBT O comunicador atendeu fãs na porta de sua casa e respondeu algumas perguntas

Silvio Santos foi surpreendido com um grupo de fãs na porta de sua casa em São Paulo, nesta terça-feira (12), para uma celebração ao seu aniversário de 93 anos. O responsável pela organização foi Roger Turchetti, que ainda conseguiu tirar algumas dúvidas com o dono do SBT sobre seu retorno à TV, novidades da emissora, gestão das filhas em seus negócios e muito mais.

O dono da emissora iniciou agradecendo os fãs: "Eu duvido que qualquer aniversariante na casa dele, seja onde estiver, ele não saia pra cumprimentar vocês (...) Eu nunca ouvi alguém falar que fez isso (...) Vocês não tiveram condição de nem acender as velas".

"Eu sempre atribuí a minha caminhada pessoal a um fator que se chama sorte e ninguém consegue decifrar o que chama sorte. Dizem que sorte e um fator que Deus dá algumas pessoa e acho que é verdade", admitiu.



"Estou muito feliz! E muito grato com esse presente dos fãs. A ideia é sensacional e me dá um gás para voltar (...) Claro que eu vou voltar, eu tô com preguiça, na verdade. É preguiça mesmo (...) Tem que pintar o cabelo, tem que se vestir, tem que apresentar o programa, e não é mais a mesma coisa quando a gente já faz isso há 60 anos", declarou.





O comunicador revelou que provavelmente estará no Troféu Imprensa e que não tem nada contra. Silvio Santos ainda ressaltou que não está por dentro das últimas contratações de influenciadores para a nova programação do SBT e elogiou o desempenho das filhas: "Estou surpresa com a conduta da Daniela (Beyruti) e da Renata (Abravanel), as duas estão indo muito bem".

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko