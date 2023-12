Divulgação/Globo Eliana, Xuxa e Angélica podem ganhar nova integrante no grupo de WhatsApp





Sabe o famoso grupo no WhatsApp que conta com as três apresentadoras loiras de maior sucesso à frente de programas infantis na TV brasileira? Ele foi tema de debate no palco do TikTok Awards 2023. Eliana, que comandava a premiação na noite de terça-feira (12), convidou uma artista morena e baiana para furar a bolha e se juntar a ela, Xuxa e Angélica na rede social...





Mas calma que a personalidade em questão não é quem você está pensando. O convite de Eliana para entrar no "grupo das loiras" foi feito à cantora Ivete Sangalo.

Tudo começou quando Eliana apareceu no telão em um vídeo em que ela usou o novo recurso da plataforma, se passando por Ivete e pedindo para entrar no famoso grupo, que conta com ela, Xuxa e Angélica. "Você quer entrar no grupo, amiga?", questionou a apresentadora, aos risos.

"Ela fica falando que sou amiga dela, de Xuxa e Angélica e não me deixa entrar no grupo", devolveu Ivete, indignada. Foi neste momento que a cantora recebeu o convite oficial da loira do SBT. "Se você quiser entrar no grupo, fique à vontade, você pode tudo meu amor."

Na sequência, as duas chamaram Xuxa ao palco para receber uma homenagem preparada pelo evento. Após algumas falas que fizeram a rainha dos baixinhos esboçar um choro no palco, novamente o assunto do grupo foi debatido na frente de todos os presentes no evento.

"Esse grupo delas é só de falar sacanagens. Mas se me botar lá vão aprender coisas novíssimas, elas não sabem disso", disparou a cantora, arrancando risos.

"Lá você vai aprender o que é que a loira tem. E a gente vai aprender o que é que a baiana tem", devolveu Eliana, sinalizando sua entrada no time com as apresentadoras infantis. "Vou levar minhas cartilhas todas para lá, as apostilas do meu curso", concluiu Ivete.

Vale lembrar que a divulgação da existência deste grupo já rendeu muitas tretas e desperou muita cuimeira na classe artística. Xuxa, Angélica e Eliana seguem falando abertamente que este espaço virtual foi restrito somente às pessoas que elas realmente gostam... Então tá!