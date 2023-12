Reprodução/Youtube O ex-integrante da banca revelou detalhes de sua relação com o músico

Nina Cachoeira e Filipe Duarte contaram com exclusividade ao podcast Não é Nada Pessoal, apresentado por Arthur Pires e por este colunista que vos escreve, mais detalhes da relação com Jhean Marcell, que foi prejudicada após descobrirem que o ex-companheiro da banda Br'oz falava mal de Filipe e tentou prejudicá-lo.

Após ser questionado sobre o que aconteceu entre os músicos, Felipe admitiu que de sua parte estava tudo certo. "Da minha parte nada. Das duas vezes que aconteceram coisas assim, eu fui e chamei no telefone dele. A última ele nem me respondeu", relembrou.

"O que aconteceu foi que o Br'oz fez uma live, na pandemia, e eu fiquei assistindo a live. E a live fica passando os comentários dos fãs. Os quatro numa live do Br'oz no estúdio. Eu tô assistindo aqui a live, curtindo e vendo os comentários. Fui chamado, mas eu era do [grupo] Os Travessos na época. Fiz Stories assistindo. Não sei se eles sabiam que eu tava assistindo, mas eu tava assistindo", afirmou.





"Aí cara, todo o tipo de comentário de fãs, do tipo 'cadê ele?', 'cadê o Filipe', 'ele faz falta, 'ele não faz falta', e uma pessoa da família dele começou a falar: 'Não faz falta, não precisa'. A pessoa foi na minha casa, irmão, sentou lá na minha mesa, tomou café comigo e tá falando na live que eu não preciso estar e que não faz falta. Acabou a live e eu fui nele. A gente é adulto. Morreu o assunto vida que segue. Aconteceu tanta coisa depois. Ninguém fica arrastando corrente", acrescentou.

"Só que aí aconteceu essa volta deles, eles se reuniram para fazer algumas coisas, e eu não quis fazer parte da banda de novo. Repito, pelo amor de Deus, não quero o insucesso de ninguém. Mas só porque eu não tô eu sou o vilão? Eu me acho bom demais pra não estar?", pontuou.

"Foi isso que chegou no nosso ouvido, que ele falou pra uma pessoa, e a pessoa bateu pra cá. Essa que é a parada. Falar que eu quero usufruir do Br'oz. Que dia que eu quis usufruir do Br'oz? Fiquei 15 anos no Os Travessos, irmão. Quando eu falo do Br'oz é porque me perguntam e é o meu passado. Se eu não puder falar da minha vida, do meu passado, como que faz?", concluiu.

Filipe ainda disse que havia sido convidado para participar de um evento em que o grupo Br'oz seria homenageado, e que contaria com a presença de todos os integrantes, mas que Jhean teria ligado para o organizador e solicitado que Filipe fosse retirado da lista por não pertencer mais ao grupo.

"Aí o cara ligou pra pessoa me desconvidar de um convite que me haviam feito. O Guto [Colunga] me convidou. Eu fui fazer uma entrevista pro podcast dele, ele me convidou. 'Cara, você iria?'. 'O Br'oz ia receber um prêmio em 2003 e vocês não foram buscar'. Começou assim. Eu falei assim: 'Que vergonha, Guto desculpa'", contou.

Filipe admitiu que mesmo não fazendo mais parte da banda, questionou se não seria chato receber o prêmio. "Vou falar 'não' pro cara? Vou me queimar? O mundo dá voltas. Eu sou adulto. O grupo são eles, mas vou receber aqui, vou receber, tá tudo bem", relembrou.

"Passou um tempinho o telefone dele tocou. Só sei que ligou lá 'porque ele quer usufruir o nosso momento'. Eu quero usufruir o quê, irmão? O que eu quero usufruir de vocês?", disparou.

Sua esposa, Nina Cachoeira, contou que o passado de seu marido é importante e Jhean não pode atrapalhar isso: "Você não pode apagar o passado de ninguém. Desculpa, Jhean. Você não vai conseguir. Ele tá sendo muito infeliz", disse.

"As palavras que ele usou, que a gente ficou sabendo, me pegaram mais. Eu quero usufruir? Como se eu quisesse me aproveitar do momento deles. Eu fiquei pensando, me aproveitar do quê? Quinze anos em outra banda e nunca passou pela minha cabeça ligar pra prejudicar alguém. Como você tá fazendo isso com alguém que sempre te ajudou e recebeu na própria casa? Sempre fui tão solícito com vocês", acrescentou Felipe.

