Ana Hickmann

A empresária conseguiu desviar, mas Alexandre fechou a porta da cozinha em seus braços. Ana Hickmann acionou a polícia e seu ex-marido fugiu do local do crime. Ela abriu um boletim de ocorrência contra o ex-parceiro e pediu uma medida protetiva contra ele, além do divórcio. Em função da Lei Maria da Penha, o empresário pode ser indiciado por lesão corporal e violência doméstica. Vale lembrar que Alexandre negou todas as acusações no primeiro momento, mas não conseguiu sustentar a mentira e admitiu a agressão.