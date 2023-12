Reprodução/Instagram Márcio Canuto atuará na reportagem da Record pela terceira vez





Márcio Canuto estava com o nome em cima da mesa de Daniela Beyruti, nova chefona do SBT. Seu nome foi sugerido para integrar o elenco do novo vespertino que terá o comando de Christina Rocha. Mas a Record foi muito mais rápida e contratou novamente o jornalista para desempenhar pela terceira vez a cobertura do Campeonato Paulista.







Em comunicado enviado à imprensa na tarde desta terça-feira, a Record informou que Canuto estará na reportagem de arquibancada dos jogos que irá transmitir ao longo de 2024.

Vale lembrar que o contrato de Canuto com a Record tem prazo de validade e dura somente ao longo da temporada esportiva do Paulistão. Portanto, o jornalista não pertence ao elenco fixo, o que o permite negociar com outras emissoras ainda no primeiro semestre do próximo ano. Mas se o SBT realmente o quiser, terá que esperar o vencimento deste acordo.

Além de Márcio Canuto, a Record confirmou a contratação de Walter Casagrande Jr., que será o comentarista dos jogos. Na semana passada, a coluna havia antecipado que o contrato estava pronto, apenas em análise do jurídico de ambas as partes.

Quem também se une ao time é Oliveira Andrade, que irá narrar as partidas. Nos últimos anos ele vinha trabalhando na Band, de onde pediu desligamento, mas seguia fazendo trabalhos eventuais desde que rompeu seu vínculo fixo. O ex-árbitro Renato Marsiglia, que tem anos de experiência na Globo, também foi confirmado no elenco da cobertura do Paulistão 2024.

Para fechar o time, foram convocados os repórteres Bruno Piccinato, Bruno Laurence, Alexandre Oliveira e André Hernan. A emissora irá transmitir 16 partidas do Paulistão a partir de 21 de janeiro, para todo o país, exceto para o Rio de Janeiro.