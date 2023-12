Reprodução/Instagram Ana Maria Braga em sua casa antes de ir ao TikTok Awards





Eleita a segunda influenciadora digital mais amada do Brasil pela revista Forbes, Ana Maria Braga foi uma das personalidades presentes no TikTok Awards na noite de ontem (12), em São Paulo, e mandou um recado para personalidades da web que muitas vezes fazem mal uso de seu poder de alcance para influenciar seus seguidores.







"Eu acho que a verdade é uma das coisas mais simples de serem feitas, e às vezes é a coisa mais difícil do mundo. Mas vale muito a pena, porque é com ela que você vai chegar em qualquer lugar", disse ela em conversa exclusiva com a coluna no pink carpet do evento.

Ana é um oásis em meio a tantas figuras jovens e populares no meio digital. Com uma carreira consolidada na TV e conhecida por grande parte dos brasileiros, ela conseguiu se firmar como uma das figuras mais influentes em um ambiente que costuma rejeitar pessoas de sua idade, e é amplamente tomado por figuras jovens e sem conteúdo.

E ela, aos 74 anos, sabe os motivos que a fizeram se tornar uma pessoa que consegue ter admiradores e seguidores de todas as faixas etárias.

"Eu acho que é o jeito de eu falar com as pessoas, é o jeito que as coisas que eu falo e faço se reproduzem nas redes. E eu tenho uma equipe muito boa de trabalho nas redes comigo. Acho que é fruto de um trabalho de longos anos. Eu estou junto com a internet e com o celular desde o século passado, desde que o telefone existe", comentou ela, aos risos.

Outro motivo que ela aponta como chave de seu segredo é a linguagem simples que adota ao se comunicar com as pessoas. Para ela, esse é um dos fatores que a fez atingir todas as camadas etárias e sociais, e também responsável por colocá-la no ranking de pessoas que realmente influenciam os seguidores nas redes sociais.

"Eu acho que é falar do jeito que todo mundo consegue entender. Porque se eu faço alguma coisa que a vizinha da minha mãe não entenderia, eu não tô falando com ninguém, porque o Brasil é muito grande, muito simples. E acho que o Brasil é povo, isso aqui é povo", concluiu.