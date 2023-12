Reprodução/Youtube A apresentadora revelou mais detalhes da agressão psicológica e tortura emocional que sofreu do ex-marido

Nesta quarta-feira (13), Ana Hickmann conversou com seus seguidores do Instagram sobre continuar sofrendo agressão psicológica e tortura emocional após se separar de Alexandre Correa. A apresentadora ainda citou a crise financeira que enfrenta desde o fim de seu casamento com o empresário: "A minha vida inteira está passando por investigação, está sendo vasculhada".

"Bom dia, hoje eu tive que colocar um filtrinho, gente. Olhinho está tão inchado de tanta coisa, de não dormir direito, de chorar um pouquinho. Faz parte, né?", disparou.

"Sabe uma coisa que eu tô tendo agora a total e plena noção? A agressão pode continuar depois que você tira o seu agressor de dentro da sua casa. Eu tô falando de agressão psicológica, emocional, tortura. É o que continua acontece comigo", acrescentou.

"Cada dia que passa, eu recebo uma nova bordoada da vida e de coisas que o meu ex-marido criou. O mais incrível é que todas essas instituições e pessoas, com quem ele fez negócio e que eu não tinha conhecimento, agora estão descobrindo o meu nome e meu telefone. A minha vida inteira está passando por investigação, tá sendo vasculhada", explicou.

"Ainda bem. É exatamente dessa forma que eu vou mostrar a verdade, mostrar quem eu sou. Aliás, mostrar eu sempre mostrei. Eu vou provar quem eu sou. E vou provar quem eram as pessoas que criaram isso tudo. Eu não posso usar os adjetivos que elas merecem ainda, mas vai chegar o momento para isso", garantiu.

"Mas o show aqui não pode parar, até porque eu tenho muita conta para pagar. O povo não vai conseguir me bloquear, me frear. Eu vou continuar fazendo aquilo que eu amo e do jeito que eu sei fazer, de forma honesta, clara e transparente", concluiu.

Por fim, a apresentadora ainda agradeceu o carinho dos fãs: "Eu vou lutar até o fim e vou tentar dividir com todas vocês os pontos onde errei. Para não deixar mais nenhuma mulher cometer o mesmo erro".

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko