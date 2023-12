Reprodução/Globoplay Ramiro declara amor a Kelvin e responde pedido de casamento

Ramiro (Amaury Lorenzo) irá, finalmente, assumir seu romance com Kelvin (Diego Martins). Em Terra e Paixão, o capanga se apaixonou pelo garçom, mas hesitou incansavelmente contra esse sentimento. Diante disso, o peão precisou de um tempo para entender o que estava sentindo, mas após muitos apertões, ele irá expor sua decisão.

Tudo começa quando Kevinho fica no seu quarto com Ramiro e no meio da conversa o garçom fala que ambos poderiam se casar. O capanga, arredio, se esquiva e diz não ser certo a união entre dois homens.

“O quê que é certo, Ramiro? Matar, mandar matar, esconder corpo? Viver no meio dessa selvageria toda? Eu não quero isso pra mim. Não quero isso pra gente. Vou te perder pra sempre. Mas eu me recuso a ser viúva de marido que nunca tive!”, dispara. E completa: “Eu te amo e tudo o que mais quero é que a gente consiga viver esse amor longe da violência de Nova Primavera”.

Ramiro diz não ter como viver longe de Nova Primavera porque lá é seu lugar. Kevinho insiste em "acordar" o peão para enxergar que é explorado por Antonio La Selva (Tony Ramos). Durante a conversa, ele chora e o capanga questiona o motivo dele estar emocionado.

"Kevinho, ocê nunca que vai perder eu... eu prometo. E sabe de uma coisa? Eu... eu também amo ocê, Kevinho", diz o capanga. As cenas completas vão ao ar nesta terça-feira (12).

* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho