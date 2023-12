Reprodução/Instagram Sara Nilsen e o noivo Robert Bull conseguem torrar fortuna de R$11,7 bi e ir à falência

Um casal que conseguiu elevar seu status a bilionário perdeu --pela segunda vez, inclusive-- toda a sua fortuna. A influenciadora norueguesa Sara Nilsen e o noivo, o empresário britânico Robert Bull, ostentavam uma vida de luxo extremo bancada pelo patrimônio de 1,9 bilhão de libras (R$ 11,7 bilhões). A dupla detinha uma casa de R$ 61,8 milhões no Reino Unido e uma garagem com carros que totalizam R$ 30,9 milhões.

Contudo, o magnata entrou com pedido de falência poucos meses após se gabar de seu patrimônio bilionário. Sua empresa, a RoyaleLife, teria um valor de mercado de R$ 24,7 bilhões e empregava 2.000 funcionários.



Bull expressou o revés econômico a um tribunal do condado de Southampton e relatou uma dívida de cerca de R$ 4,5 bilhões a credores. O empresário teria realizado 22 empréstimos e luta para conseguir um acordo para reduzir o valor. Como quem já tem o "não", Robert quer que os credores aceitem que ele pague apenas 0,25% do valor, cerca de R$ 12,3 milhões.



Sendo assim, o casal depende da boa vontade de terceiros para voltar a esbanjar a vida de luxuosa na mansão com pista de boliche e 12 carros na garagem, um mordomo e uma casa de veraneio na Noruega, terra natal de Sara, que também se diz Miss Multiverso e ex-política.

Bull já havia decretado falência em 2016, depois de acumular um total de R$ 21,6 milhões em débitos. Nesta ocasião, seu pai teria 'mexido os pauzinhos' e conseguido cerca de R$ 60 milhões em empréstimos para ele se reerguer.

* Texto de Lívia Carvalho

