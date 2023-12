Reprodução A banca tornou-se um trio e reinventa um projeto inédito

Com 25 anos de carreira musical, a banda LS Jack se renova mais uma vez ao transformar-se em trio. Remetendo sua época de criação, quando os amigos de juntaram em uma capela na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, Vitinho, Serginho Ferreira e Bicudo assumem o comando do grupo.



Após a saída do cantor Vinny, quem assumirá os vocais do grupo é o baixista Vitor Queiroz. Serginho Ferreira segue na guitarra, e Bicudo, na bateria. Com eles remontam à criação do LS Jack (que ainda contava com Marcus Menna em sua versão original). O projeto será lançado em janeiro de 2024.

"Resolvemos assumir essa responsabilidade porque o momento era muito visceral. Se não fosse algo muito verdadeiro, a banda ia sucumbir. Depois de tudo o que a gente passou, foi preciso que a gente voltasse os olhos para dentro", explicou Vitinho.

"Estamos descobrindo que o LS Jack é uma banda matriculada no curso da sobrevivência e encarar este novo desafio depois de tantos anos tocando pelo Brasil, a chama estando acesa, é o alicerce de qualquer decisão tomada pela gente", acrescentou.



Formada em 1997, a banda é um dos maiores fenômenos da música no início dos anos 2000, com diversos hits como Carla, Sem Radar, Amanhã não se Sabe e Uma Carta.

O grupo já vendeu mais de três milhões de discos no Brasil e é uma das mais tocadas nas rádios do país, além de ter ganhado diversos prêmios, como o Prêmio Multishow de Música Brasileira e o Troféu Imprensa.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko