Divulgação A programação da Reta Final de A Fazenda 15 promete muito fogo no feno

Faltam apenas 10 dias para a grande final de A Fazenda 15 e a emissora já se mobilizou para trazer uma programação intensa. A Reta Final do reality show da Record será tão forte quanto essa edição, e contará com últimas Prova de Fogo e Prova do Fazendeiro, Prova Especial, Festa Final, eliminação dupla, lavação de roupa suja e muito mais.



De acordo com o colunista Dieguinho, a programação dos últimos dias de A Fazenda 15 será recheada de novidades. Nesta segunda-feira (11), serão dez peões participando da última Prova de Fogo da temporada, além de uma atividade entre os confinados. Na terça-feira (12), será a formação da roça com cinco participantes e dois serão vetados da Prova do Fazendeiro.

Na quarta-feira (13), teremos a última Prova do Fazendeiro e será aberta a votação entre quatro roceiros, sendo dois eliminados. Já na quinta-feira (14), será a eliminação dupla entre os quatro peões que estarão na roça e o fim do cargo de Fazendeiro.

Uma grande novidade acontecerá na sexta-feira (15). A Prova Especial, com o tema do reality A Grande Conquista, será destinada aos oito peões que continuam na disputa. A dinâmica será disputada em quatro duelos definidos por sorteios. Os quatro perdedores irão automaticamente para uma Roça Especial. Os vencedores podem ou não cair na tentação de ganhar R$ 30 mil, mas quem aceitar o dinheiro vai direto para a Roça e troca de lugar com o seu adversário que perdeu o duelo.

No ao vivo, os oito peões deverão votar para definir o 5º roceiro, entre os que ainda não estiverem na roça especial. Além disso, no fim do programa, será aberta a votação ao público e os dois peões menos votados serão eliminados no dia seguinte.

No sábado (16), teremos a eliminação dupla entre cinco roceiros. No domingo (17), acompanharemos a convivência dos seis peões e repercussão da última eliminação.

Para iniciar a última semana de A Fazenda 15, assistiremos a famosa dinâmica de lavação de roupa suja com todos os peões da temporada na segunda-feira (18). Ainda neste dia, os seis peões caem automaticamente em uma Roça Especial com votação aberta para o público, que deverá escolher quatro deles para serem os finalistas.

Na terça-feira (19), os dois peões menos votados serão eliminados. Na quarta-feira (20), acompanharemos a Festa Final, também com a participação de todos os integrantes desta temporada. Além disso, será aberta a votação para o público escolher entre os quatro finalistas quem deve levar o prêmio final da edição.

Por fim, na quinta-feira (21), será a Grande Final, novamente com a participação de todos os peões, ondem conheceremos o vencedor de A Fazenda 15 que leva para casa o prêmio de R$ 1,5 milhão.

🚨EM PRIMEIRA MÃO! A programação da Reta Final da A Fazenda será assim:



🟠Segunda-feira (11/12) – 10 peões no jogo – Última Prova de Fogo da temporada e uma atividade entre os confinados;



🔵Terça-feira (12/12) – Formação da roça com 5 participantes e 2 serão vetados da Prova… pic.twitter.com/UZKqPI0beJ — Dieguinho (@diegoschueng) December 11, 2023





*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko