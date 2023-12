Reprodução O produtor de eventos revelou detalhes das preferências do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro

Diego Pupe ganhou notoriedade após expor um suposto relacionamento com Renan Bolsonaro. O ex-assessor do filho de Jair Bolsonaro revelou detalhes das intimidades do casal e ressaltou a experiência de Renan na cama: "Ele era profissional do sexo oral".





Em entrevista a Bruno Di Simone no programa Na Real, Diego disse ter vivido um namoro estável com Renan durante um ano. Os dois se conheceram em 2021, mas colocaram um ponto final na relação em 2022.

O relacionamento dos dois teria enfrentado dificuldades logo no início, pois o filho do ex-presidente o traia com outras mulheres. "A questão de manter esse relacionamento escondido para mim era difícil, porque o Renan tinha que estar em várias festas e boates com várias meninas, que é o que ele transmite até hoje para o Brasil. Aquilo era bem chato, mas eu entrei nesse relacionamento sabendo disso. Às vezes ele vinha das festas com essas meninas, eu tinha que aceitar. Ele tem que transparecer até hoje", admitiu.

"No início me gerava ciúme, mas no fim do relacionamento já era comum. Ele era muito ciumento comigo também. Não chegava a me dar presentes. Ele sempre foi meio ogro, mas entre quatro paredes era carinhoso", acrescentou.

"Ele era profissional do sexo oral. [Transamos] Na sacada da casa, que era um local mais aberto e tinha risco de alguém ver. Na sacada da casa da mãe dele, a famosa casa. O local mais proibidão", detalhou.

"Ele falou que eu era o primeiro homem que ele estava pegando, né? Só que ele foi bem profissional. Bem forte. O pior de tudo é que nem gostar de mulher ele gosta. Ele tomava Viagra para sair com mulheres", alfinetou.

"Você já está um tempo com a pessoa, tem confiança. Eu sempre [me relacionei] bem protegido e até mesmo por conta das outras [mulheres] que ele tinha, né? Ele pegava mulher também. Era talvez, assim, até o prazer dele, mas eu não, nunca gostei disso, entendeu [de transar sem camisinha]? Sempre [fiz] bem protegido", disse.

"Isso ele faz com as meninas, tudo dessa maneira também [tentar não usar camisinha]. Todas elas viram amigas minhas, né? Depois que acaba, elas comentam que é ruim, que o sexo é horrível. Elas acabam comentando comigo, né? 'Nossa, ele só quer fazer isso sem camisinha. Poxa ele só quer fazer tal coisa sem camisinha'. E eu digo que sempre me protegi", ressaltou.









Além disso, o ex-assessor contou que Ana Cristina Siqueira Valle, mãe de Renan, o tratava bem: "Homofóbica é o que dizem. Comigo, a família nunca foi homofóbica. Os poucos encontros que eu tive com a família nunca tiveram olhos tortos para mim nem nada".

"Eu dormia com ele na casa dele, a mãe viajava muito. Tinha o meu quarto, mas depois havia uma troca de quartos durante a noite. Creio que muita gente desconfiava, inclusive a mãe. Os seguranças da presidência já espalhavam boatos e falações. Eu morei com ele por um ano. Minha casa era perto, mas passava o dia com a família dele", relembrou.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko