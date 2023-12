Reprodução/SBT Silvio Santos recebe fãs na porta de sua casa no dia de seu aniversário





Recluso em sua casa desde setembro do ano passado, Silvio Santos fez uma rara aparição nesta terça-feira (12), dia em que completa 93 anos de idade. E o motivo foi nobre: ele atendeu um grupo de fãs que foi até a porta de sua casa para parabenizá-lo pelo aniversário. Empolgado, ele cantou o clássico Parabéns a Você com os admiradores.



No vídeo publicado com exclusividade por meu amigo Arthur Pires, com quem apresento o podcast Não É Nada Pessoal, Silvio aparece de pijama acompanhado de seguranças enquanto os fãs cantam em coro. Por leitura labial, é possível ver o dono do SBT agradecendo a homenagem. Assista:

EXCLUSIVO: Silvio Santos aparece na porta de casa no dia de seu aniversário e canta parabéns com os fãs. pic.twitter.com/mFMPfzKQPb — Arthur Pires (@arthuraiquemeda) December 12, 2023





Silvio se afastou completamente das atividades na emissora desde o ano passado, quando passou de vez o bastão do comando de seu programa a Patrícia Abravanel. Neste ano, ele também abriu mão do controle do SBT e oficializou Daniela Beyruti como sua sucessora no comando de todo o Grupo Silvio Santos.

A decisão do dono do SBT em se afastar das atividades se deu após ele contrair Covid-19 e sofrer um bocado com a doença. Desde então, ele optou por aproveitar seu tempo ao lado da família em sua mansão, de onde só sai com raríssimas exceções. Embora esteja recluso, os fãs do "dono do baú" ainda aguardam e torcem por seu retorno triunfal à TV.