Divulgação O comentarista deu um depoimento sobre seu retorno às telinhas

Nesta terça-feira (12), Casagrande publicou um longo desabafo contando mais sobre sua carreira pessoal e profissional. Além disso, o comentarista ressaltou seu retorno à TV e início de uma jornada na Record, onde comandará os jogos do Campeonato Paulista de 2024: "Estou sentindo que a energia ao meu redor está mudando positivamente".





O ex-jogador contou que esteve em Fortaleza, para a premiação da 51ª Noite das Personalidades, onde foi um dos principais homenageados. Aproveitando o momento, Casagrande comentou sobre seus próximos passos e agradeceu o que viveu neste ano.



"Estou terminando o ano de 2023 de um modo muito emocionante, pois coisas incríveis estão acontecendo comigo. Há poucas semanas, também recebi uma premiação da Aceesp (Associação dos Cronistas do Estado de São Paulo) e agora essa no Ceará. Encaro qualquer tipo de homenagem ou premiação de um modo muito pessoal e particular. Se essas coisas estão acontecendo comigo, significa que estou avançando cada vez mais na minha recuperação, o que é o maior prêmio que posso receber na vida: estar livre, sóbrio e saudável", escreveu.



"Também estou realizando coisas porque em breve estarei lançando meu podcast (Casão Pod Tudo), onde conversarei com personalidades de várias áreas, como esporte, música, teatro, cinema e saúde mental - pessoas que fazem a diferença na nossa sociedade de uma forma ou de outra. Além disso, assinei um contrato com a TV Record para comentar os jogos do Campeonato Paulista de 2024, marcando minha volta a trabalhar na TV após minha saída da Globo em 2022", acrescentou.



"Estou sentindo que a energia ao meu redor está mudando positivamente. Acredito muito nas conjunções planetárias (apesar de não entender muito) e que isso esteja movendo positivamente minha energia cósmica, melhorando o astral da minha vida. Claro que estou colaborando diretamente para que isso aconteça, pois minha vida está leve e minhas preocupações são apenas com coisas boas", admitiu.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko