Reprodução/Instagram O cartão de natal da família chamou a atenção pelo detalha na mão de Louis

O Príncipe William e a princesa de Gales, Kate Middleton, mantêm a tradição de fazer um cartão natalino com os filhos para desejar boas festas no final de cada ano. Neste fim de semana, o casal divulgou a foto em família de 2023, e um fato chamou a atenção: Um suposto erro na edição fez com que o Príncipe Louis aparecesse sem o dedo médio.



Embora a Família Real não tenha notado o suposto erro ao manterem a foto assinada pelo fotógrafo Josh Shinner, os usuários repararam na falta de um dos dedos na mão do caçula.



Na imagem, Louis está apoiado em uma cadeira em que a princesa Charlotte aparece sentada. Com isso, muitos se questionaram se seria um programa de edição, uma brincadeira do menino ou somente uma questão de ótica.



"O que aconteceu com o dedo médio de Louis?", questionou um dos usuários. "Será que antes de divulgar o cartão de Natal, eles não viram que usaram photoshop demais?", comentou outro.



*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko