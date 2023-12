Reprodução A apresentadora confirmou que voltará à emissora com um novo programa

Nessa segunda-feira (11), durante o programa Roda Viva, Angélica admitiu que seu retorno à Globo já está definido. A apresentadora adiantou que tem um novo projeto aprovado na Globo para 2024, mas que ainda não pode dar muitos detalhes. Ainda assim, a esposa de Luciano Huck contou que será em um formato diferente dos programas que já comandou na emissora.



A jornalista Mariliz Pereira Jorge comentou sobre a presença da loira na vinheta da Globo, mesmo sem ter contrato fixo desde 2021: "É uma sinalização de que teremos Angélica na Globo em 2024? Quais são os planos?".



"Eu acho que eu estou nessa vinheta... A minha relação com a Globo, o casamento acabou de forma muito boa. Eu sempre de alguma forma estive lá. E o Luciano estando lá, claro, é a família estar junto", esclareceu Angélica.



"E queria ver o Luciano andando no táxi da Angélica, por isso que eu tô lá (...) Provavelmente a gente vai ter outros trabalhos, sim... Temporadas. Não mais como era o nosso formato anterior. Temporadas, sim, na Globo e no Globoplay", completou.



A apresentadora também foi questionada se já havia algo fechado. "Tem, mas eu não posso falar. Não tem nem roteirizado nem nada. Se a gente fala, acaba que sei lá... Aí vem minha espiritualidade querendo manter tudo no segredo", respondeu.



Angélica também comentou sobre a série 50 & Tanto: "A série foi uma catarse de muitas coisas, muitas emoções ali. Quando a gente começou a fazer a pré-entrevista com o Chico Felitti, que foi quem escreveu, e começou a resolver o que seria essa série, porque eu não queria que fosse um documentário, eu queria que tivesse muito da Angélica de hoje. Claro, eu tenho muita história. A gente quis misturar isso".



"As coisas foram surgindo. Tudo eu achava que tinha que falar, porque era o momento. Eu acho que, dentro do propósito desse programa, fazia sentido eu revelar algumas coisas para fazer pensar, para iluminar algumas coisas. Quando eu falo e isso vira uma pauta, esse é o papel. Que as pessoas falem sobre o assunto", defendeu.



"Não é fácil falar, não é fácil lembrar de determinadas coisas. Mas, durante muito tempo, eu nem sabia que isso era um abuso. A gente está aprendendo muita coisa, e eu aprendi que era. Os meus pais também não sabiam, eles me acompanham de perto ali, mas eles não perceberam. Era tudo mais velado", desabafou sobre o episódio em que um executivo pediu para ela sentar em seu colo ainda na infância", acrescentou.



Por fim, a esposa de Luciano Huck celebrou sua amizade com Xuxa Meneghel e Eliana Michaelichen. "Em algum momento a gente acreditou que realmente não se gostava, porque falavam isso. A gente foi se aproximando e se conhecendo verdadeiramente. E a gente descobriu que tinha muito mais coisa em comum", confessou.



"Os medos são muito poucos, porque eu quero viver as fases. O que eu mais tenho medo é de ficar doente, eu quero viver, ver meus filhos crescendo. Eu fico pensando mais em estar saudável, estar com a cabeça saudável", disse sobre envelhecer.



Além disso, a apresentadora comentou sobre a possibilidade de se tornar a primeira-dama caso seu marido dispute as eleições. "Quando começaram a cogitar essa possibilidade, fizeram essa pergunta para mim algumas vezes. É difícil, a gente tem que ter referências para você se tornar alguma coisa que você não se preparou. Eu não sou um ser político, como o Luciano é. É claro que eu estaria ao lado dele, acompanhando ele nessa missão. Mas eu ia ter que me adaptar a essa situação", afirmou.



*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko