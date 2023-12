Reprodução Teoria na internet conecta morte de Marília Mendonça e Ana Benevides

Tragédias um tanto quanto inexplicáveis podem ter uma justificativa em comum. É o que aponta o vídeo Sinal da Morte, publicado pelo perfil no TikTok Nerdzão, que conecta a morte de alguns artistas do sertanejo e a de Ana Clara Benevides, fã de Taylor Swift. Na última terça-feira (5), o perfil estruturou uma teoria de que a estampa xadrez usada por estas pessoas em seus dias derradeiros coincidentemente resultou no fim de suas vidas.

O vídeo resgata os últimos momentos de Marília Mendonça antes de embarcar no voo que acometeria sua morte, no dia 5 de novembro de 2021. A análise frisa na roupa da cantora, o xadrez, adereço marcante em seu derradeiro registro. O mesmo raciocínio segue na morte de Cristiano Araújo, vítima de um acidente de carro em 24 de junho de 2015. Em suas últimas imagens, o sertanejo usa um cachecol xadrez durante um show.

Gabriel Diniz, que veio a óbito também após um acidente de avião no dia 27 de maio de 2019, aparece em sua última selfie usando a estampa xadrez na aba de um boné. Ana Clara Benevides, que morreu de parada cardiorrespiratória no show de Taylor Swift no dia 17 de novembro, havia tirado uma foto no espelho com o celular, no qual o xadrez pode ser visto na capa do aparelho.

O vídeo, que possui mais de 3 milhões de visualizações na plataforma, ainda conclui a teoria relacionando à simbologia mística do xadrez. Assista:

A conexão entre as mortes vinculadas ao xadrez chamou a atenção na internet. As opiniões divergem. Internautas avaliam a teoria como possibilidade; já outros, desconsideram o argumento.

"Coincidência ou não prefiro não arriscar", disse uma. "Anotado: nunca mais usar xadrez e ser imortal", comentou outro. "Outra coincidência: todos eles estavam VIVOS antes de morrer", ironizou um. "Acho uma bobagem, mas claro, não tenho nada xadrez e não vou comprar também, eu hein", escreveu mais um.



